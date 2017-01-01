В Перми могут появиться новые места под киоски и павильоны

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В схему нестационарной торговли Перми предлагается внести 26 новых мест под размещение киосков и павильонов. По данным администрации Перми, речь идёт о внесении изменений в муниципальную схему нестационарных торговых объектов.

Предлагается добавить девять мест под киоски и павильоны в Дзержинском, 12 в Мотовилихинском и пять в Свердловском районах Перми. Только один киоск в Дзержинском районе предназначен под торговлю непродовольственными товарами, специализация остальных 25 павильонов и киосков связана с торговлей продовольственными товарами. Киоски печати в этих предложениях администрации Перми не представлены.

Напомним, что летом этого года прошла серия торгов на размещение киосков и павильонов. Примерно половина из 121 из места, которые на них были выставлены, не были востребованы у предпринимателей (на них не было подано ни одной заявки).

Участники рынка объясняли невысокий интерес к торгам неудачным расположением этих мест вдали от пешеходного трафика, высокими затратами на изготовление и установку киосков и павильонов, а также техническими сложностями в самом доступе к участию в аукционе. Позднее, уже осенью, большинство невостребованных на летних торгах мест были выставлены на повторные аукционы.