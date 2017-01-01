Председателем думы Кудымкарского района стал сын депутата Заксобрания

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На состоявшемся сегодня заседании вновь избранной думы Кудымкарского муниципального округа председателем был избран Михаил Петров, сын депутата Законодательного собрания Алексея Петрова. За него проголосовали 11 депутатов. Его соперником был предыдущий спикер Алексей Плотников.

Напомним, по итогам выборов «Единая Россия» набрала в территории 12 мандатов. Здесь «единороссы» боролись с пулом главы района Валерия Климова и депутата Законодательного собрания Алексея Петрова. Петров и Климов на выборах объединились. Задача Петрова — набрать большинство и избрать спикером своего сына Михаила Петрова. По предварительным данным, вместе с Михаилом Петровым депутатами стали четверо его товарищей. Кампанию «единороссов» курировал депутат Заксобрания Вагаршак Сарксян, и Алексей Плотников якобы является его креатурой.

В Гайнах думу возглавил предприниматель, экс-депутат Земского собрания Илья Ковалёв («Единая Россия»), в Юсьве — самовыдвиженец Юрий Богушевский.