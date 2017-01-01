Коллекторы заплатят штраф 70 тыс. рублей за разглашение сведений о просроченной задолженности

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Как сообщает пресс-служба УФССП России, работники профессиональной службы взыскания ООО «Финпротект» вели телефонные переговоры с третьими лицами, зная, что данные номера, указанные заемщиком при оформлении договора, им не принадлежат.

В результате о кредиторских задолженностях заемщиков стало известно не только родственникам и знакомым, но и коллегам. При этом коллекторы, общаясь с должниками, спрашивали о реакции работодателя на данную информацию, чем оказывал на него психологическое давление.

Арбитражный суд Пермского края признал коллекторскую организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 70 тыс. рублей.