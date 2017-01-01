В мастерских « Завода Шпагина » разместятся музей, концертные залы и большой фуд-корт Власти Прикамья ищут проектировщика для приспособления объекта культурного наследия под музейно-культурный комплекс

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Фото: Марина Дмитриева

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок по заказу УКСа Пермского края объявило конкурс с ограниченным участием на разработку научно-проектной документации на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских» для использования под музейно-культурный комплекс. Максимальная цена контракта составляет 125,4 млн руб.

Согласно отраслевому техническому заданию, в «Корпусе производственных железнодорожных мастерских» надо запроектировать мультижанровое пространство, музей «Пермский период», креативное пространство, фуд-молл и пространство креативных индустрий.

В состав мультижанрового пространства будут входить концертный зал со стационарной сценой на 950—1050 мест, концертно-репетиционный зал на 90—120 мест, вестибюль, гардероб, буфет, туалеты, гримуборные и бытовые помещения для артистов и оркестрантов, а также административные, технические и вспомогательные помещения. Внутреннее дворовое пространство также должно быть приспособлено для организации открытых массово-развлекательных мероприятий.

Помещения музея «Пермский период» (мощность объекта минимум 140 тыс. посещений в год) должны занять не менее 6355 кв. м. Во-первых, для музея в «Корпусе производственных железнодорожных мастерских» нужно предусмотреть экспозиционные залы общей площадью не менее 220 кв. м. Высота помещений должна быть больше 6 м и позволять устанавливать крупногабаритные экспонаты (мамонт, тарбозавр, трогонтериевый слон).

Во-вторых, там должно быть помещение для показа предметов из всех коллекций музея и выставочный зал для сменных коллекций, в том числе привезённых из крупных федеральных музеев. В-третьих, для музея нужно запроектировать помещение открытой лаборатории со стеклянной стеной, через которую посетители смогут наблюдать за работой препараторов и увидеть, как ведётся процесс научного изучения и описания палеонтологических экспонатов, привезённых из полевых экспедиций по Пермскому краю.

В-четвёртых, в музее должно быть предусмотрено место для работы с детьми и семьями. Туда входят детская музейная экспозиция, помещения для мастер-классов и мини-лаборатории, выставочно-игровое пространство для родителей с детьми до трёх лет.

В-пятых, в музее требуется предусмотреть мобильный кинолекционный зал, зал для мероприятий и образовательных программ, конференций, семинаров, библиотеку и читальный зал, рабочие места волонтёров «гражданской науки» и медиатеку. Также там должны быть касса, гардероб, камера хранения, место для детских колясок, кафе, магазин сувениров, комната матери и ребёнка, туалеты, офисы для размещения персонала, подсобные помещения и т. д.

В состав креативного пространства входят зрительный зал на 300—400 мест (с передвижной сценой на пневмоходе и возможностью менять конфигурации зрительного зала), вестибюль, гардероб, гримёрные, помещения для проведения малоформатных культурно-массовых и общественных мероприятий, учёбы, мастер-классов, конференций, выездных совещаний, съездов и слётов, три универсальных зала, открытые мастерские и т. д.

В пространстве креативных индустрий надо предусмотреть пространство для экспонирования специальной автомобильной и железнодорожной техники, помещение ремонтных реставрационных мастерских авто- и мототехники, помещения учебных классов, мультимедийный игровой центр с высокореалистичными симуляторами, а также универсальное экспозиционное пространство площадью 500—600 кв. м, где может разместиться гранд-макет Пермского края.

На первом этаже в фуд-молл будет входить зона общественного питания, состоящая из восьми концептов еды в общей концепции «Все кухни мира под одной крышей» (включая кофейню-кондитерскую), и общий зал с детской площадкой. Часть общего зала можно трансформировать в лаунж-зону, танцпол, место для дегустаций и мастер-классов. На втором этаже расположатся фуд-корт и кафе с панорамным видом.

Разработать научно-проектную документацию на реставрацию и приспособление объекта культурного наследия нужно за 420 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Заявки на конкурс принимаются до 28 ноября. Итоги торгов планируется подвести после 6 декабря

Напомним, что в целом расходы на реставрацию корпуса железнодорожных мастерских под музейно-культурный комплекс (20,3 тыс. кв. м) оценили в 2,7 млрд руб. Также на территории бывшего завода им. Шпагина планируется разместить Пермскую художественную галерею и Музей современного искусства. Работы предполагается завершить к 2024 году.