«Место приложения общих усилий» Вячеслав Торчинский подробно рассказал о новом функционале бывших цехов Завода Шпагина

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Совет по культуре при губернаторе не случайно собрался 21 августа не на Куйбышева, 14, а на Заводе Шпагина, в здании, известном как «Литера А». Краевые власти продемонстрировали деятелям искусства и депутатам, входящим в совет, а также большому пулу журналистов, насколько продвинулись изменения на этой территории. В своём вступлении к работе Совета губернатор Максим Решетников так охарактеризовал этот процесс: «Без помпы, без высокобюджетных строек мы получили большой хозяйственный комплекс и осваиваем его, так сказать, хозспособом. У нас уже готовы три здания — «Литера А», цех №4 и цех №5. В ближайшее время мы намерены совершить рывок — здесь будут художественная галерея, Театр оперы и балета, театр «У Моста».

Фото: Марина Дмитриева

Более подробно о том, как идёт реконструкция территории Завода Шпагина и что здесь планируется предпринять, рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Он очень детально проинформировал Совет о том, что разместится в трёх наиболее готовых зданиях и вокруг них.

В Цехе №4 уже осенью начнёт работу центр «Точка кипения» с помещениями для создания молодёжных стартапов. Здесь разместится лекторий, будут проходить события в формате «умного досуга»: образовательные программы, мастер-классы, тренинги, конференции и т. д. Общая площадь помещения 2000 кв. м, ожидается посещаемость до 15 тыс. чел. в год.

Самое большое здание комплекса — Цех №5 — будет разделено на несколько зон. Ближайшее к входу помещение уже дважды принимало концерты Дягилевского фестиваля и доказало свои возможности для проведения больших зрелищных мероприятий. В нём создаётся зрительный зал-трансформер вместимостью до 1250 мест. Вячеслав Торчинский назвал это пространство «мультижанровым», поскольку в нём будут проходить театральные представления, музыкальные события разных форматов, выставки и т.п. Площадь помещения 3000 кв. м, ожидаемая посещаемость — до 73 тыс. чел. в год.

К этому помещению примыкает небольшой пристрой площадью 300 кв. м, который, по мнению министра, идеально подойдёт для камерных независимых театральных проектов. В нём будет 70 зрительских мест, ожидаемая посещаемость — 4000 чел. в год.

Средняя часть Цеха №5 предназначается Краеведческому музею для палеонтологической экспозиции, «звёздами» которой будут мамонт и трогонтериевый слон. Уже сформулировано задание для минстроя, в котором учитываются новейшие музейные технологии для создания современной экспозиции, в том числе открытых для посещения фондов. Помещение будет двухуровневым, общая площадь — 6730 кв. м, планируется посещаемость в 120 тыс. чел. в год.

Следующую часть пятого цеха Вячеслав Торчинский называет «Пространство креативных резиденций». Здесь будет много помещений, в том числе театрально-музыкально-конференц-зал на 400 мест. Планируется разместить в этом здании театральную коллаборацию, интеллектуальные клубы, художественный коворкинг, танцевальные сообщества и ассоциации, стрит-арт, музыкальный коворкинг, молодёжные субкультуры, волонтёрские организации, открытую фотостудию, открытые творческие мастерские, модный квартал; проводить кинопоказы, концерты молодёжных групп, квартирники, спектакли театральных студий, перформансы, танцевальные спектакли, экспериментальные постановки, творческие вечера. Площадь многоуровневого пространства — 2500 кв. м, посещаемость — 54 тыс. чел. в год.

Впритык к этому помещению разместится двухуровневый фуд-молл площадью 1575 кв. м, воплощение концепции «Все кухни мира под одной крышей», созданной в содружестве с ассоциацией рестораторов. Здесь будет маркет, где можно будет купить продукты и тут же приготовить, фермерский рынок, продажа аксессуаров для еды и т. п. Планируется также площадка для кулинарных мастер-классов и дегустаций и музыкальная площадка, которая будет работать преимущественно в вечернее время. Планируемая посещаемость — 54 000 чел. в год.

С дальней от входа стороны к Цеху №5 примыкает пристрой, который архитектор Сергей Чобан — автор концепции реконструкции Завода Шпагина — планировал снести, чтобы сформировать большую центральную площадь. Этот пристрой — более поздний, он не вполне в стилистике исторического завода, однако краевой минкульт решил его сохранить и даже убедил в этом Чобана, поскольку в этом пристрое удачно расположится пространство инженерных экспозиций, в том числе знаменитый пермский «Ретро-гараж» — коллекция старинных автомобилей. Здесь же будет «Ретро-депо», напоминающее о железнодорожном прошлом Завода Шпагина, депо детской железной дороги и интерактивный музей роботов и инноваций «Roboworld» с киберареной. Площадь этого помещения — 2275 кв. м, посещаемость ожидается до 100 тыс. чел. в год.

Корпус «Литера А», в которой собрался на заседание Совет по культуре, предназначается для размещения Музея современного искусства PERMM. Это отличное помещение с большими возможностями — площадь 7,5 тыс. м, высота потолка — 12 м, однако с планировкой будущего музея есть некоторые сложности. Как сообщил Совету Вячеслав Торчинский, многое придётся переделывать: структурировать пространство, изменять источники света. Пока готовится сложный проект, «Литера А» прекрасно работает как место проведения всевозможных фестивалей и маркетов, таких как «Гастроли фест», «Гений места» и другие.

Поскольку представителей музея PERMM нет в Совете, они не могли прокомментировать ситуацию на месте. Как сообщила «Новому компаньону» арт-директор музея Наиля Аллахвердиева, действительно, есть сложности с проектом, поскольку непонятно, какого уровня музей здесь планируется. В своё время для размещения музея современного искусства на Речном вокзале создавался проект музея мирового уровня, учитывающий все новинки музейных технологий. Сейчас же в новом помещении необходимо прежде всего понять, что делать с освещением: в цехе огромные — во всю стену — окна, что для музея не очень хорошо. Необходимо более закрытое пространство, чтобы можно было делать разные экспозиции, в том числе с видео, со световыми инсталляциями, с деликатными экспонатами, требующими умеренного света и т. д.

В здании заводоуправления — самом старом на территории завода Шпагина — разместится театр «У Моста», который получит два зрительных зала, репетиционные помещения и гримёрные, которых ему сейчас не хватает, а кроме того, мастерские и театральное кафе.

Вообще, кафе или кафетерии планируются во всех зданиях Завода Шпагина.

В завершение доклада министр культуры вкратце рассказал о том, что будет создаваться на открытых пространствах заводской территории: здесь будет геологическая «Тропа Мёрчисона», где можно будет увидеть классические отложения пермского периода, большой парк с интерактивными развлечениями, центральная поляна для пикников, летний кинотеатр, детская и спортивная зоны.

Директор проектного офиса «Завод Шпагина» Вера Цыпуштанова дополнила доклад министра, рассказав, например, что детскую зону планируется оформить тематически как парк пермского периода — с фигурами пермских ящеров и песочницей, имитирующей палеонтологические раскопки.

Именно в связи с этим проектом недалеко от входа в «Литеру А» появился бутафорский пластиковый тираннозавр, который привёл в недоумение многих членов Совета и наблюдателей. Вера Цыпуштанова сказала, что этот динозавр «пробный», со временем будут установлены «более правильные».

В подготовленной для Совета презентации говорится также, что на территории завода будет ботанический «Сад реликтовых растений» и «Сад искусств» со скульптурами и инсталляциями.

Все докладчики подчёркивали, что реконструкция территории завода происходит параллельно с наполнением его событиями. С начала года здесь прошло 18 мероприятий, которые посетило более 50 тыс. чел. и планируется ещё 39 мероприятий, на которых ожидается 80 тыс. зрителей. Большой популярностью пользуются экскурсии по территории завода.

Говоря об идеологии проекта, губернатор Максим Решетников сказал, что создаётся не новое учреждение культуры, а «место приложения общих усилий, точка, где всем интересно».