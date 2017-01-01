СПЧ просит прокурора Прикамья проверить законность и обоснованность обысков в офисе пермского Мемориала



Твитнуть Поделиться Поделиться

Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сегодня, 31 октября, обратился к прокурору Пермского края Андрею Юмшанову с просьбой проверить законность и обоснованность обысков, которые проводятся в офисе пермского отделения правозащитного общества «Мемориал», сообщает пресс-служба совета.

Совет обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и иные органы государственной власти оказывают содействие пермскому «Мемориалу» в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам — литовцам в поселке Галяшор.

Напомним, что уголовное дело о незаконной вырубке деревьев возбудили в августе после экспедиции «Мемориала» и волонтеров в заброшенный поселок Галяшор, в ходе которой правозащитники очистили и благоустроили памятник репрессированным литовцам и полякам.

Из-за вырубки деревьев на том месте Министерство природных ресурсов Пермского края оштрафовало «Мемориал» на 200 тыс рублей, а председателя общества Роберта Латыпова — еще на 50 тыс рублей за нарушения при расчистке мемориала. Их обязали устранить допущенные нарушения.

Сегодня, 31 октября, обыски прошли в офисе «Мемориала» и квартире Латыпова. Обыски проводятся на основании решения Кудымкарского городского суда от 25 октября. Цель обысков — найти «орудия и предметы преступления, имеющие значение для уголовного дела».

Совет по правам человека будет держать на контроле расследование данного уголовного дела, сообщают в СПЧ.