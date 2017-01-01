В пермском офисе общества «Мемориал» проходит обыск Полиция ищет «орудия рубки леса»

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Глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов

Об этом в четверг, 31 октября, написал в соцсетях адвокат и правозащитник Павел Чиков:

«В Перми полиция проводит обыски в офисе пермского «Мемориала» и дома у его главы Роберта Латыпова. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев».

Речь об экспедиции «Мемориала», сотрудники которого вместе с волонтёрами собирались благоустроить памятник репрессированным литовцам и полякам в посёлке Галяшор. В связи с очисткой памятника от насаждений возбуждено уголовное дело.

Обыски проводятся на основании решения Кудымкарского городского суда от 25 октября. Цель обысков — найти «орудия и предметы преступления, имеющие значение для уголовного дела».

Кладбище в посёлке Галяшор

Фото: Facebook

Экспедиция «Мемориала» в посёлки Галяшор и Велва-База Пермского края с самого начала вызвала сопротивление со стороны местных властей: глава Кудымкарского района Валерий Климов официально отказал «Мемориалу» в содействии в проведении экспедиции.

На обыск выехал адвокат, сотрудничающий с ассоциацией «Агора».

Как сообщил адвокат ассоциации «Агора» Сергей Трутнев, обыск проводят «Центр Э», следователи МВД и СКР.

Уголовное дело о «незаконной вырубке леса» в посёлке Галяшор было возбуждено в августе этого года. Недавно пермский «Мемориал» получил уведомление о штрафе в 200 тыс. руб., а Роберт Латыпов — на 50 тыс. руб. от минприроды Пермского края. Общество и его председатель заявили о намерении обжаловать штрафы в суде.