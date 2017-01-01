Ущерб от мошенничества при строительстве зоопарка оценивается

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Ущерб от мошенничества при реализации проекта Пермского зоопарка оценивается. Об этом сказал начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов в ходе пресс-конференции.

По словам руководителя ГУВД, для расследования уголовного дела создана следственная группа с привлечением оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю и УФСБ России по Пермскому краю. Срок предварительного следствия продлён до 1 декабря 2019 года.

Сумма контракта при строительстве зоопарка составляет 1,8 млрд рублей. В ходе проводимого следствия и будет установлена сумма хищения.

Напомним, что строительство первой очереди зоопарка должно закончиться в третьем квартале следующего года. Второй очереди — в третьем квартале 2021 года.

Конкурс на строительство первого этапа второй очереди зоопарка намечен на декабрь этого года. Он будет включать в себя экспозицию «Полярный мир».

Как уточнили в минстрое, конкурс на второй этап второй очереди состоится в первом квартале 2020 года. Победитель должен построить экспозицию «Слоны и Ко».



