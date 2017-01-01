Аварийный дом, проблема которого заинтересовала СК России, обследуют в ближайшее время

Твитнуть Поделиться Поделиться

До 1 ноября управление жилищных отношений заключит контракт на проведение в течение месяца обследования многоквартирного дома на ул. Ямпольской, 14, после чего заключение специалистов будет передано для рассмотрения на межведомственной комиссии, сообщает администрация Перми в Кировском районе.

Напомним, что администрация Перми игнорировала не только жалобы жильцов многоквартирного дома, где обрушилась лестница первого этажа, но и решения прокуратуры. В итоге проблема аварийного дома дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина. По факту нарушения прав граждан он дал поручения руководителям следственных органов разобраться во всех обстоятельствах событий.

— Многоквартирный дом на ул. Ямпольской, 14 характеризуется как дом с низкой платёжной дисциплиной за коммунальные услуги. Всего 10% жильцов регулярно вносят платежи, в результате сложилась ситуация по недофинансированию дома с точки зрения текущего ремонта, что сказалось на общем состоянии здания и жилых помещений, — комментируют в администрации Кировского района. — Ранее управляющая компания, которая обслуживала этот многоквартирный дом, отказалась от него. В итоге дом был передан в управление ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».

После обрушения лестницы на первом этаже был установлен временный деревянный трап. В ближайшее время планируется провести откачку воды из подвала дома и капитально отремонтировать лестничный марш.



