Глава СК России взял под контроль проверку аварийного дома в Перми

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Проблема жителей аварийного многоквартирного дома на ул. Ямпольской в Кировском районе дошла до председателя СК России Александра Бастрыкина. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В итоге по факту нарушения прав граждан председатель СК России дал поручения руководителям территориальных следственных органов тщательнейшим образом разобраться во всех обстоятельствах событий и при наличии законных оснований дать жёсткую правовую оценку действиям должностных лиц. Ход и результаты проверок поставлены главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним, что ранее в СУ СКР по Пермскому краю сообщали, что администрация Перми по факту аварийного состояния дома игнорирует не только жалобы граждан, но и решения прокуратуры.