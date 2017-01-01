СКР проверяет информацию о бездействии властей Перми в вопросе признания жилого дома аварийным

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СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку сообщений СМИ «о непринятии мер по признанию аварийным жилого многоквартирного дома и его расселению». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«23 октября в средствах массовой информации распространено сообщение о том, что жилой дом, расположенный на ул. Ямпольской в Кировском районе города Перми, находится в аварийном состоянии, а администрация Перми игнорирует не только жалобы граждан, но и решения прокуратуры. По данному факту по поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Алексея Сердюкова организовано проведение процессуальной проверки», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В ближайшее время следователи приступят к проведению необходимых проверочных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки в установленном законом порядке будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.



