Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 1 ноября
Возвращение Дворца. Во Дворце культуры им. Калинина после капитального ремонта открыли зрительный зал.
С Днём народного единства! Поздравление губернатора Пермского края Максима Решетникова с праздником.
Гуляй, Россия! Мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пройдут во всех районах Перми.
Инструмент для диалога. Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл открытый приём жителей в Мотовилихинском районе.
Зов древней Пармы. Для жителей краевого центра в этом году организуют два новых новогодних маршрута.
Спорт со школьной скамьи. В Индустриальном районе открыли два межшкольных стадиона.
С заботой о старшем поколении. В Перми прошла встреча ветеранов и краевых властей.
В фонде о ремонте. Краевой фонд капремонта рассказал активным пермякам и федеральным экспертам об итогах своей работы.
Комфортное ЖКХ. В Перми нашли решение, как повысить качество жизни горожан.
Жилищный диктант Пермяки проверили свою коммунальную грамотность.
Проект требует доработки. Депутаты гордумы объяснили отказ в повышении стоимости проезда на транспорте.
Бежит трамвай, красуется! Администрация Перми закупит девять новых трамваев.
Город слышит – город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.
На страже мирного неба. Как боевой самолёт стал памятником.
Афиша, избранное. Куда пойти с 1 по 8 ноября. «Ночь искусств», органный фестиваль и театральная премьера определяют культурную повестку ближайшего уик-энда и следующей недели. Выбор сложен не только для зрителей, но и для авторов «Афиши»: в программе «Ночи искусств» — 106 событий!
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