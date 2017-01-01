Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 1 ноября

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Возвращение Дворца. Во Дворце культуры им. Калинина после капитального ремонта открыли зрительный зал.

С Днём народного единства! Поздравление губернатора Пермского края Максима Решетникова с праздником.

Гуляй, Россия! Мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пройдут во всех районах Перми.

Инструмент для диалога. Глава Перми Дмитрий Самойлов провёл открытый приём жителей в Мотовилихинском районе.

Зов древней Пармы. Для жителей краевого центра в этом году организуют два новых новогодних маршрута.

Спорт со школьной скамьи. В Индустриальном районе открыли два межшкольных стадиона.

С заботой о старшем поколении. В Перми прошла встреча ветеранов и краевых властей.

В фонде о ремонте. Краевой фонд капремонта рассказал активным пермякам и федеральным экспертам об итогах своей работы.

Комфортное ЖКХ. В Перми нашли решение, как повысить качество жизни горожан.

Жилищный диктант Пермяки проверили свою коммунальную грамотность.

Проект требует доработки. Депутаты гордумы объяснили отказ в повышении стоимости проезда на транспорте.

Бежит трамвай, красуется! Администрация Перми закупит девять новых трамваев.

Город слышит – город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

На страже мирного неба. Как боевой самолёт стал памятником.

Афиша, избранное. Куда пойти с 1 по 8 ноября. «Ночь искусств», органный фестиваль и театральная премьера определяют культурную повестку ближайшего уик-энда и следующей недели. Выбор сложен не только для зрителей, но и для авторов «Афиши»: в программе «Ночи искусств» — 106 событий!

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