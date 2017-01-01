На «Азоте» организован отдых для детей сотрудников

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Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Дети сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» на осенних каникулах отдыхают в загородном оздоровительный центре «Сказка», который находится недалеко от Березников. Для этих целей предприятие выделило около 400 тыс. руб., сообщает пресс-служба предприятия.

На осенние каникулы в ЗОЦ «Сказка» отправились 44 ребенка сотрудников филиала «Азот». Стоимость путёвки для родителей, как и во время летней оздоровительной кампании, составила 10% от общей цены. Осенью она не превысила 1 тыс. руб. Продолжительность смены — семь дней.

Екатерина Ожиганова, начальник отдела социального развития «Азота»:

— Ребята активно и с пользой проводят время в «Сказке». В этом центре насыщенная творческая программа. Дети с удовольствием отдыхают. Надеемся, что после активного отдыха они так же хорошо будут учиться в школе.

Напомним, предприятие в рамках летней оздоровительной кампании организует традиционный «Звёздный бал» для детей работников филиала, достигших отличных результатов в учёбе, призёров городских и краевых олимпиад по итогам учебного года.

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