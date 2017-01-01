В рамках нацпроекта отремонтированы две дороги в Свердловском районе

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Фото: Министерство транспорта Пермского края

В октябре завершилась приёмка двух важных дорожных объектов Перми, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, завершены работы на ул. Чернышевского в Свердловском районе на участке от ул. Героев Хасана до площади Карла Маркса.

Общая площадь отремонтированной проезжей части составила около 16 тыс. кв. м.

На объекте уложен новый асфальт, обустроена разделительная полоса, сделан поворот к микрорайону Красные Казармы. Также уложена тротуарная плитка, отрегулированы железобетонные плиты на трамвайных путях, нанесена разметка, появился газон.

Разделительная полоса на ул. Чернышевского предусмотрена с учётом примыкания к дороге строящегося ЖК «Арсенал». Она предназначена для отделения встречных транспортных потоков, а также для исключения поворотов налево и разворотов в неустановленных местах.

На площади Карла Маркса отремонтированы тротуары, демонтирован торговый павильон.

Второй завершённый дорожный объект — ул. Бродовское Кольцо (от дороги ТБО до ул. 5-й Радиальной). Это центральная улица микрорайона Ново-Бродовского и соединяет район с Бродовским трактом.

Подрядчиком выступило ООО «ТНК», работы выполнялись на площади 15,5 тыс. кв. м. Стоимость контракта составила 38 млн руб.

Подрядчик расчистил территорию от кустарника и мелколесья. Сама дорога расширена и укреплена новым слоем щебня и двумя слоями асфальтобетона. Кроме того, обустроены съезд, водоотводные канавы. Установлены искусственные неровности, заменены бортовые камни, нанесена дорожная разметка.

Вскоре по улице должны пустить общественный транспорт. На ул. 5-й Радиальной сделано автобусное разворотное кольцо и выполнены работы по устройству семи остановочных пунктов, установлены четыре остановочных комплекса.

Андрей Угольков, директор МКУ «Благоустройство Свердловского района»:

— Подрядчик вполне успешно справился с поставленной задачей. Работы выполнены в полном объёме. Серьёзных нареканий у нас нет. Гарантийные обязательства на автодорогу — три года. В течение гарантийного срока подрядчик будет обязан устранить появившиеся дефекты за свой счёт и в срок, который мы установим.

Михаил Борисов, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края:

— Качество дорожных работ с каждым годом заметно растёт. Тем ни менее мы считаем, что общественность должна контролировать выполнение работ, осуществляемых за счёт бюджетов всех уровней. Мы же, пермяки, будем сами ездить по этим дорогам, мы заинтересованы в их высоком качестве. На этом объекте серьёзных замечаний не было.

В этом году в Перми в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, будут отремонтированы 32 дорожных объекта, общей протяжённостью около 30 км.

В Пермской агломерации (Пермь, Пермский, Краснокамский, Добрянский районы) в 2019 году по нацпроекту идёт ремонт 64 объектов.

В числе одного из главных объектов в рамках нацпроекта — участок региональной дороги Горнозаводск — граница Свердловской области.

Кроме того, в нацпроект с прошлого года перешли такие ключевые объекты, как строительство обхода п. Куеда для выхода на Республику Башкортостан, а также вторая очередь Восточного обхода Перми и хорошо знакомая всем пермякам ул. Революции. Участок от ул. Сибирской до Компроса уже открыт для проезда. В этом году на ней должно быть полностью заменено дорожное полотно, а также она будет расширена на участке от ул. Куйбышева до Сибирской.

На реализацию нацпроекта в этом году из федерального бюджета Пермскому краю выделено 1,184 млрд, ещё более 1 млрд руб. — из регионального бюджета. В результате реализации нацпроекта на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

Всего дорожный фонд Пермского края в этом году составляет 15,1 млрд руб. (в 2016 году составлял только 5,4 млрд руб., — прим.).