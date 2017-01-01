Прокуратура выявила нарушения в деятельности девяти городских автобусных перевозчиков

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Прокуратура Индустриального района Перми совместно с сотрудниками ГИБДД проверила соблюдение законодательства в сфере пассажирских перевозок автобусами. Проверены девять пассажирских перевозчиков района, имеющих соответствующие лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения. В частности, имели место технические неисправности автобусов, выпускаемых в рейсы, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (внешние световые приборы не работали, неработающие приводы открывания дверей, отсутствие стекла, предусмотренного конструкцией транспортного средства).

Также установлены факты нарушений лицензионных требований, а в отдельных предприятиях выявлены нарушения норм охраны труда.

По итогам проверки в отношении водителей автобусов составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), в отношении механиков — по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра).

Кроме этого, прокурором в отношении четырёх перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией), ещё пяти перевозчикам внесены представления об устранении нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения, охране труда.