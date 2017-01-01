В добрянском КДЦ-долгострое начался снос сцены

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Фото предоставлено ГК «Краснокамский ЖБК»

В Добрянке продолжается достройка и реконструкция здания культурно-досугового центра, которое начали возводить ещё в 1987 году, но так и не закончили из-за отсутствия финансирования.

Работы по достройке выиграло ООО «ЖБК-Строй», входящее в ГК «Краснокамский ЖБК». Как рассказали «Новому компаньону» в компании, сейчас, помимо сноса сцены, ведётся демонтаж старых конструкций, перегородок, окон, планируется начать усиление стен внутри здания. После сноса здания сцены планируют начать строительство спортзала. Все работы должны быть завершены к 1 ноября 2021 года.



Проект реконструкции предусматривает сохранение коробки четырёхэтажного здания, но с обновлённой облицовкой и кровлей. Планируется, что в здании разместятся помещения ЗАГСа, буфет, зрительный зал, танцевальная площадка, помещения для занятий творческих коллективов, конференц-зал, артистические, операторская, комната звукозаписи, административные и технические помещения, а также лифтовые установки. На крыше будет организован участок для проведения мероприятий.



Рядом с КДЦ будет построен двухэтажный спортивный зал на 155 зрительских мест с тёплым переходом.



Территория площади перед зданием будет разделена на четыре зоны. Центральная площадь — зона для проведения мероприятий, для празднования торжеств. На ней будет возможен сбор сцены, а зимой — установка главной городской ёлки. Зона для игровой детской площадки, а также место для отдыха со скамейками. Кроме того, планируется строительство ротонды и фонтана.



Общая площадь КДЦ составляет 7078 кв. м, спортзала — 1921 кв. м, сумма контракта составила более 658 млн руб.