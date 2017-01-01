В Добрянке началась достройка КДЦ, который начали возводить ещё 32 года назад

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Фото предоставлено: ГК «Краснокамский ЖБК»

В Добрянке начались подготовительные работы для достройки культурно-досугового центра, который начали строить ещё в 1987 году, но так и не закончили из-за недостатка финансирования.

Работы проводит ООО «ЖБК-Строй», входящий в ГК «Краснокамский ЖБК». В компании уточнили, что достройка пройдёт в несколько этапов: внутренняя и наружная реконструкция самого здания КДЦ, строительство нового спортивного зала, благоустройство территории.

Проект реконструкции предусматривает сохранение коробки четырёхэтажного здания, но с обновлённой облицовкой и кровлей. Планируется, что в здании разместятся помещения ЗАГСа, буфет, зрительный зал, танцевальная площадка, помещения для занятий творческих коллективов, конференц-зал, артистические, операторская, комната звукозаписи, административные и технические помещения, а также лифтовые установки. На крыше будет организован участок для проведения мероприятий.

Рядом с КДЦ будет построен двухэтажный спортивный зал с переходом на 155 зрительских мест.

Территория площади перед зданием будет разделена на четыре зоны. Центральная площадь — зона для проведения мероприятий, для празднования торжеств. На ней будет возможен сбор сцены, а зимой — установка главной городской ёлки. Зона для игровой детской площадки, а также место для отдыха со скамейками. Кроме того, планируется строительство ротонды и фонтана.

Общая площадь КДЦ составляет 7078 кв. м, спортзала — 1921 кв. м. Работы на площадке продлятся до 1 ноября 2021 года, сумма контракта составила более 658 млн руб.