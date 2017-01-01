Из-за надвигающейся непогоды подрядчики переведены на усиленный режим работы

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По данным синоптиков, вечером 28 октября ожидается мокрый снег, а с утра 29 октября — резкое похолодание до пяти-шести градусов ниже нуля. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил руководителям районов организовать постоянное дежурство и обеспечить оперативный выход техники для прочистки и обработки проезжей части и тротуаров.

Представители районных учреждений благоустройства отчитались о готовности техники и подрядчиков к работе в сложных погодных условиях. Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич дал указание вечером и ночью, как только закончится дождь, посыпать проезжую часть и тротуары противогололёдными материалами. На улицы города будет выведено максимальное количество техники и людей, которые будут работать до тех пор, пока не ликвидируются последствия снегопада.

Напомним, в этом году в Перми впервые будут применены современные противогололёдные материалы — закуплено порядка 21,5 тыс. т реагентов, которые имеют рабочую температуру до -30°C. Кроме того, во всех районах города ведётся подготовка снегоуборочной техники, закупаются новые машины.