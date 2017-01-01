В Пермском крае было изъято более 18 тыс. кг хлебобулочной продукции

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По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в третьем квартале 2019 года с целью контроля качества и безопасности пищевой продукции было исследовано 764 пробы хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Проверка показала, что 4,7% проб не соответствовали обязательным требованием технического регламента Таможенного союза «о безопасности пищевой продукции», технических документов по микробиологическим и физико-химическим показаниям. Стоит отметить, что за аналогичный период 2018 года из 683 проб не соответствовали установленным требованиям 5,1%.

По фактам несоответствия требованиям маркировки продукции и несоответствия продукции требованиям микробиологической безопасности из оборота было изъято 18 794,83 кг кондитерской и хлебобулочной продукции.