В чём преимущества кредита под залог недвижимости?

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Как правило, потребность в деньгах возникает неожиданно. Поэтому многие вкладчики ищут финансовую организацию, в которой можно получить кредит как можно быстрее. Быстрые кредиты выдаёт банк «Тинькофф», напоминают в банке.

В нём можно получить кредит наличными в день обращения . Сразу после получения заявки выносится решение о кредите и отправляется карта претенденту на кредит. Её привозит представитель банка бесплатно. Размер кредитных ставок стартует от девяти процентов. Они рассчитываются отдельно в каждом конкретном случае.

Банк выдаёт кредиты без залога до 2 млн руб. и с залогом, если требуется большая сумма. В качестве залога выступает недвижимость. Претенденту на кредит следует зайти на сайт банка «Тинькофф» и рассчитать условия кредитования. Поможет узнать, какой будет кредит под залог недвижимости, калькулятор , имеющийся на сайте. Никаких справок для его получения не нужно. От заёмщика требуется его паспорт и документы на квартиру для прохождения ею регистрации в качестве залога.

К получателю кредита под залог недвижимости предъявляются некоторые требования. Он должен быть не младше 18 лет во время заключения сделки и не старше 70 лет в момент, когда закончится действие кредита. Он должен быть гражданином Российской Федерации с пропиской на её территории. Залоговая недвижимость может и не быть в его собственности. Заключив сделку с банком, клиент продолжает пользоваться своей жилой площадью. Размер кредита достигает 15 млн руб. Выдаётся он на 15 лет. Квартира, которая выступает в качества залога, не должна быть обременена никакими другим обязательствами.

Залог должен обязательно пройти регистрацию. Этим вопросом занимается банк, оплачивая пошлину. При оформлении кредита под залог клиент получает до 100% от всей суммы сразу. Остальные деньги становятся доступными после того, как залог пройдёт регистрацию.

Ответы на все возникающие вопросы можно найти на сайте банка «Тинькофф» или позвонив по указанному там телефону. Информирование осуществляется бесплатно.

Банком проводятся мероприятия для своевременного погашения кредитов. Он отправляет своим клиентам СМС с напоминанием о дате платежа и указанием необходимой суммы. Благодаря составленным им графикам платежей клиенты видят, когда и сколько требуется внести денег. При своевременном погашении кредита клиентам полагается бонус.

Реклама АО «Тинькофф Банк» подробности по тел. 88007551010 и на www.tinkoff.ru

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