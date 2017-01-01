Депутаты ЗС лишили Владимира Подкорытова мандата Причиной стало вступившее в силу решение суда

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Фото: Игорь Катаев

Депутаты краевого парламента 24 октября рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий Владимира Подкорытова. За лишение мандата проголосовали 50 депутатов, и ещё один высказался против.

Напомним, 17 сентября Ленинский районный суд вынес приговор депутату фракции «Единая Россия» (избран по 17-му одномандатному округу — часть Горнозаводского и Чусовского районов), гендиректору АО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж» Владимиру Подкорытову. Его обвинили по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере) и оштрафовали на 500 тыс. руб. Приговор вступил в силу 27 сентября.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Даже если суд назначил штраф, согласно действующему законодательству, Владимир Подкорытов не может исполнять депутатские обязанности и участвовать в избирательных кампаниях до момента, пока судимость не будет погашена. Таким образом, он стал уже пятым депутатом этого созыва, чьи полномочия прекратили досрочно.

Владимир Подкорытов был избран в ЗС 18 сентября 2016 года по одномандатному избирательному округу №17 (Чусовской район и часть Горнозаводского района). В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края сообщили, что, согласно действующему избирательному законодательству, дополнительные выборы по вакантным мандатам в одномандатных округах должны состояться в течение одного года. По информации «Нового компаньона», скорее всего, выборы пройдут весной, то есть раньше даты единого голосования.