Максим Решетников предложил с 2020 года платить за вывоз мусора с человека

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Губернатор Максим Решетников в рамках выступления на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края обсудил с депутатами переход с января 2020 года на систему оплаты вывоза мусора не с квадратного метра, а с человека, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края. Стоит отметить, что «Новый компаньон» не так давно предсказал такой вывод.

Максим Решетников отметил, что реформа твёрдых коммунальных отходов — сложный вопрос. «Много получаю обращений от жителей по поводу перехода к плате за вывоз мусор не с квадратного метра, а с человека. Конечно, надо смотреть уровень затрат на вывоз мусора из труднодоступных и малочисленных населённых пунктов и искать варианты к его снижению. Потому что в конечном итоге эти затраты ложатся на всех плательщиков» — заключил губернатор.

Сегодня услугу по вывозу бытового мусора получают 96% жителей Пермского края. Напомним, до 1 января 2019 года данная услуга оказывалась лишь 60% населения. С начала года количество точек сбора и вывоза мусора увеличилось с 6 тыс. до 19 тыс.