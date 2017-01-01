Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 25 октября

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Театры и поклонники. Грядущие школьные каникулы готовят театральное погружение.

От спортплощадки к олимпийскому стадиону. На прошлой неделе в Свердловском районе Перми открылись два межшкольных стадиона.

Трудный тариф. Депутаты Пермской гордумы не проголосовали за новый тариф в общественном транспорте.

Добро во благо. В Перми завершил свою работу Международный форум добровольцев.

Онкологическая перезагрузка. Пермский край получил оборудование для борьбы с раком.

Приоритет — социальным обязательствам. Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс в гордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период до 2022 года.

«Памятник героям не должен быть бесхозным». Лидер единороссов Прикамья Вячеслав Григорьев взял под личный контроль приведение в порядок мемориала в микрорайоне Водники.

Пермь рулит! Лучший водитель автобуса получит приз в 100 тыс. рублей.

Город слышит — город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Когда пойти учиться?

Афиша избранное. Куда пойти с 25 октября по 1 ноября. Пермяков ждёт очередная асыщенная неделя. Откроется сразу несколько художественных выставок, музыканты исполнят английские баллады, и состоится премьера блокбастера-франшизы «Терминатор».

Детская афиша с 25 октября по 1 ноября. Семейный отдых с пятницей.

Экскурсии в октябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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