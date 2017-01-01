Контрольно-надзорные ведомства в этом году вынесли бизнесу на 20% больше предупреждений Ситуация с административным давлением на бизнес в целом в регионе улучшается

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Фото: УФССП России по Пермскому краю

Анализ аппарата краевого бизнес-омбудсмена показывает в целом улучшение ситуации в регионе с давлением на бизнес: растёт доля предупреждений, сокращаются сумма штрафов и средний размер штрафов. Однако картину ухудшает увеличение числа проверок за счёт роста тех, что проводятся по плану.

Кроме того, растёт число административных расследований. Ситуацию будут обсуждать на декабрьском заседании совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков представил индекс административного давления по итогам девяти месяцев 2019 года. На основе данных о деятельности шести контрольно-надзорных органов (КНО) был проведён анализ их текущих показателей, оценивающих степень административного давления на бизнес. В число таких КНО вошли пермские подразделения Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора, МЧС, Ростехнадзора и Инспекции жилнадзора.

Анализ аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей показал, что ситуация с административным давлением на бизнес в регионе улучшается. За девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% увеличилось количество предупреждений, выписываемыми контрольно-надзорными органами.

Число предупреждений увеличилось с 2664 за первые девять месяцев 2018 года до 3194 за аналогичный период прошлого года. Одновременно возрастает и показатель доли числа предупреждений относительно числа штрафов. Если за первые девять месяцев 2019 года их было 40,47%, то в текущем году число предупреждений уже составило 43,59%. Сокращаются и показатели сумм выписанных ведомствами штрафов. За девять месяцев 2018 года их было выписано на 131,5 млн руб., в то время как за аналогичный период текущего года — на 108,4 млн руб., их объём сократился на 18%.



Статистика бизнес-омбудсмена показывает и негативный для административного давления на бизнес рост показателей количества проверок. За первые девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Пермском крае их провели больше на 167. При этом наблюдается сокращение доли внеплановых проверок (на 6%), в то время как число плановых прилично возрастает — на 48%.

Статистику портит и показатель по административным расследованиям. Однако нужно отметить, что их доля в общем числе проверок незначительна. Если общее число проверок исчисляется в десятках тысяч, то число административных расследований колеблется от полутора до двух сотен. За первые девять месяцев 2019 года число административных расследований составило 189, что на 22% больше, чем в за тот же период прошлого года (тогда их было 155).

«По разным ведомствам картина разная, но в целом идёт тренд на сокращение количества штрафов, сокращаются суммы штрафов, а количество предупреждений растёт, — оценил ситуацию с проверками Анатолий Маховиков. — Ещё есть время, целый квартал впереди для того, чтобы исправить ситуацию».

В лидерах положительной динамики в показателях административного давления на бизнес в Пермском крае — Роспотребнадзор. Пермское подразделение увеличило долю предупреждений относительно числа наказаний с 25,96% в 2018 году до 27,21% в 2019 году, улучшив показатели на 1,25%. При этом среди подразделений Роспотребнадзора пермское подразделение смотрится неплохо по этому показателю: в среднем доля предупреждений относительно общего числа наказаний составляет только 11,96% (данные по России взяты на 2018 год).

На 24,29% Роспотребнадзор сократил средний штраф, на 14,71% уменьшилась доля административных расследований, а также на 10,19% сократилась сумма наложенных ведомством штрафов.



В лидерах негативной динамики с точки зрения административного давления на бизнес — ГУ МЧС по Пермскому краю. Один из важнейших показателей для индекса уполномоченного — доля предупреждений от числа наказаний — за девять месяцев 2019 года сократился на 4,32% относительно аналогичного периода прошлого года (с 79,73% до 75,41%). Однако по данному показателю пермское подразделение ведомства выглядит гораздо лучше относительно среднероссийских показателей других региональных подразделений МЧС — в среднем доля предупреждений в 2018 году составила от доли наказаний 57,67%.

В ведомстве это объясняют ростом числа плановых проверок в 2019 году, а именно они составляют наибольшую долю среди всех проверок ведомства. Там говорят о том, что в 2020 году в целом по Пермскому краю статистика естественным образом покажет положительную динамику, поскольку предполагается значительное снижение числа плановых проверок.



Статистику ГУ МЧС по Пермскому краю портят показатели среднего штрафа, суммы наложенных штрафов, а также доля административных расследований. Средний штраф за 9 месяцев текущего года вырос на 131,5% относительно аналогичного периода прошлого года. В 2018 году он составил 2220 руб., в то время как в 2019 году — 5139 руб. Выросла и сумма наложенных штрафов на 76,67%: с показателя за первые девять месяцев 2018 года в 9 млн руб. до 15,9 млн руб. за тот же период 2019 года. Число административных расследований ГУ МЧС по Пермскому краю за то же время выросло почти в два раза (на 96,36%): с 55 до 108 единиц.



Анатолий Маховиков также отметил положительную динамику у ГУ МЧС по Пермскому краю по доле предупреждений: штрафы там выписывают уже в менее чем в четверти случаев, и, как правило, это происходит во время повторной проверки хозяйствующего субъекта. Ситуацию планируют обсудить на декабрьском совете по предпринимательству при губернаторе Пермского края.

Напомним, что в мае 2019 года стало известно о том, что Пермский край вошёл в пятёрку регионов с наибольшим административным давлением на бизнес по версии общефедерального уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Позднее показатели индекса поправили из-за «досадной ошибки», в результате Пермский край оказался на 55-м месте.

Индекс административного давления на бизнес представляет собой агрегированный набор показателей и зависит от пяти показателей: доли предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору; доли предупреждений от общего числа административных наказаний; доли штрафов, наложенных без проведения проверок (по результатам так называемых административных расследований); средний штраф на одного предпринимателя; суммы штрафов, которые были наложены на предпринимателя в регионе за исследуемый период.