Работы по реконструкции здания пивзавода на Сибирской скорее всего не начнутся в этом месяце

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Фото: Дмитрий Енцов

Разбор исторического фасада здания пивзавода в Перми на ул. Сибирской начнутся скорее всего в ноябре. По информации «Нового компаньона», владелец участка — компания «Пермглавнаб» пока не выбрала подрядчика для выполнения реконструкции.

А так как до конца месяца остаётся всего неделя и учитывая, что надо оформить всю необходимую документацию с подрядной организаций, то непосредственные работы начнутся скорее всего в ноябре.



Напомним, весной этого года подготовлен окончательный проект реконструкции, автором которого стал архитектор-реставратор Геннадий Воженников. Экспертиза показала, что сохранять единственный оставшийся фасад нет смысла — и с точки зрения безопасности, и с точки зрения технологии.



Принято окончательное решение — восстановить здание. Фактически это будет «новодел», но, как отметил автор проекта, с максимально возможным повторением фасада исторического здания.



По задумке архитектора, часть исторического фасада, которую сейчас можно увидеть на ул. Сибирской, будет «выпилена», спущена на землю и либо интегрирована в новую стену, либо к ней прикреплена. Скорее всего, это будет небольшая часть, размером от 1,5 до 2 м. Эксперт отметил, что технологически сложно вырезать более крупный «кусок». Кроме того, полностью оставить фасад невозможно с точки зрения безопасности. Восстановленный объект будет максимально вписан в историческую архитектуру улицы. По цветовой гамме здание также будет идентично «первоисточнику».



Кроме того, здание изменит функцию — оно точно не станет вновь пивоваренным заводом, а будет административно-жилым: на первом этаже разместятся торговые площади, на втором — офисы, а выше будут квартиры. Для принятия этого решения есть две причины: промышленное производство в центре города возобновлять нельзя, в этом и нет смысла: чтобы в здание вдохнуть вторую жизнь, оно должно отвечать современным запросам. Поэтому смешанный вариант торгово-административно-жилого назначения кажется оптимальным.

Четырёхэтажное здание было построено в 1912 году. Фактически производство алкогольной продукции производилось там до середины 1980-х годов. После перенесения производства в район Липовой горы здание приходило в негодность.