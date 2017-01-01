Фасад пивоваренного завода на Сибирской начнут разбирать в этом месяце Реконструкция здания должна завершиться в 2021 году

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Эскиз проекта предоставлен АО «Эрон»

В этом месяце начнётся разбор фасада здания пивоваренного завода на ул. Сибирской, 35, так как компания «Пермглавнаб», которая запланировала работы по реконструкции здания, получила положительное заключение экспертизы. После разбора фасада компания сможет приступить к непосредственным реконструкторским работам, которые могут занять два года.

Проект внутренней части здания. Эскиз проекта предоставлен АО «Эрон»

Весной этого года подготовлен окончательный проект реконструкции, автором которого стал архитектор-реставратор Геннадий Воженников. Экспертиза показала, что сохранять единственный оставшийся фасад нет смысла — и с точки зрения безопасности, и с точки зрения технологии.

Фото: Архив Геннадия Воженникова

Принято окончательное решение — восстановить здание. Фактически это будет «новодел», но, как отметил автор проекта, с максимально возможным повторением фасада исторического здания.



По задумке архитектора, часть исторического фасада, которую сейчас можно увидеть на ул. Сибирской, будет «выпилена», спущена на землю и либо интегрирована в новую стену, либо к ней прикреплена. Скорее всего, это будет небольшая часть, размером от 1,5 до 2 м. Эксперт отметил, что технологически сложно вырезать более крупный «кусок». Кроме того, полностью оставить фасад невозможно с точки зрения безопасности. Восстановленный объект будет максимально вписан в историческую архитектуру улицы. По цветовой гамме здание также будет идентично «первоисточнику».

Кроме того, здание изменит функцию — оно точно не станет вновь пивоваренным заводом, а будет административно-жилым: на первом этаже разместятся торговые площади, на втором — офисы, а выше будут квартиры. Для принятия этого решения есть две причины: промышленное производство в центре города возобновлять нельзя, в этом и нет смысла: чтобы в здание вдохнуть вторую жизнь, оно должно отвечать современным запросам. Поэтому смешанный вариант торгово-административно-жилого назначения кажется оптимальным.



Вопрос фасада до последнего оставался краеугольным камнем обсуждения судьбы объекта. Пермский градозащитник Денис Галицкий подавал иск в суд, чтобы предотвратить снос дома. По мнению общественника, фасад хотят фактически заменить муляжом. Но 28 марта суд встал на сторону Инспекции по охране памятников. Отметим, что краевая Инспекция по охране памятников согласовала акт обследования здания. В нём отмечено, что конструкции находятся в недопустимом или аварийном состоянии, поэтому фундаменты следует демонтировать и возвести заново, а кирпичные стены — «перебрать» и заменить на «новый полнотелый керамический кирпич в исторических размерах».



Напомним, с конца XIX века на этом месте открыто пивоваренное производство в малоэтажных корпусах. Привычное пермякам четырёхэтажное здание было построено в 1912 году. Фактически производство алкогольной продукции производилось там до середины 1980-х годов. После перенесения производства в район Липовой горы здание приходило в негодность.



По словам Воженникова, оно фактически простояло без отопления и части кровли 22 года — с 1985 по 2007 год. После этого оно было разобрано, кроме фасадной части, и укреплено, чтобы предотвратить окончательное разрушение. В начале 2000-х годов его из муниципальной собственности выкупило ЗАО «Б.С.Т.» с намерением реконструировать. В 2017 году его выкупило АО «Пермглавснаб».