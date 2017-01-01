Банк «Восточный» привлечён к административной ответственности за нарушение прав потребителя

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В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю поступила жалоба от гражданина о списании банком денежных средств со счёта, не предусмотренном условиями договора, сообщается в пресс-службе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

За указанное правонарушение ПАО КБ «Восточный» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Банк не согласился с постановлением и обжаловал его в Арбитражном суде Амурской области.

В итоге постановление было признанно законным, а привлечение банка к ответственности — обоснованным. Банк «Восточный» принял решение об исполнение административного наказания и уплатил штраф.