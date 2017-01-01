Кишертский район станет муниципальным округом

Твитнуть Поделиться Поделиться

Следующей территорией, вошедшей в процесс объединения, стал Кишертский район. На состоявшемся сегодня, 23 октября, заседании Земского собрания из 11 присутствовавших депутатов 10 проголосовали «за», один — «против», сообщила глава района Тамара Конопаткина.

Публичные слушания по вопросу объединения в районе прошли 10 сентября.

Отметим, что совет депутатов одного из поселений (Андреевского) не стал принимать решения на тему объединения. По данным «Нового компаньона», депутаты решили повременить с рассмотрением вопроса. При этом, согласно п. 3.1-1 ст. 36 ФЗ-131, объединение не проводится, если население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия. Однако, по данным «Нового компаньона», под этой формулировкой подразумевается решение «против». Если поселение вообще не голосует по данному вопросу, его позиция не считается препятствием к объединению. Публичные слушания в поселении прошли 19 сентября.

Законопроект об образовании Кишертского муниципального округа депутаты Заксобрания, предположительно, рассмотрят в ноябре.

Напомним, в четверг, 24 октября, сразу в двух чтениях будут приняты законопроекты о создании Бардымского и Еловского муниципальных округов. Таким образом, с учётом сегодняшнего решения Земсобрания Кишертского района, количество муниципальных округов в крае вырастет до 12, а двухуровневая система муниципального управления останется только в семи территориях (всего их 46).



