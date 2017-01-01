ЗС рассмотрит сразу в двух чтениях вопросы об образовании Бардымского и Еловского муниципальных округов

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Такое предложение было поддержано на комитете по госполитике Законодательного собрания Пермского края. Это решение позволит провести выборы местных парламентов уже в конце марта 2020 года.

В Бардымском районе все 12 поселений поддержали объединение. По словам главы Бардымского района Халиля Алапанова, вопросы возникли при публичном обсуждении только в райцентре.

В Еловском районе одно поселений не поддержало решение. По словам главы района Антона Чечкина, в Дубровском сельском поселении местные депутаты с перевесом в один голос проголосовали против. Трое проголосовали за объединение, четверо против, и ещё трое воздержались. Поскольку такое решение местных депутатов не является по федеральному законодательству препятствием для объединения поселений в муниципальный округ, то этот вопрос также был внесён на рассмотрение в Законодательное собрание.