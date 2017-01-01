«Азот» поздравил ветеранов с Днём пожилого человека

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» традиционно поздравляет ветеранов с Днём пожилого человека. В рамках месячника пожилого человека прошёл целый ряд мероприятий, сообщает пресс-служба предприятия.

Дворец культуры имени Ленина Культурно-спортивного центра «Азот» пригласил ветеранов-азотчиков на праздник «Закружилась осень золотая!». Самым активным представителям Совета ветеранов предприятия были вручены подарки в номинациях «Золотые руки», «Золотая нить», «Золотое слово», «Золотая свадьба».

Пять депутатов-азотчиков Березниковской городской думы организовали концерт для ветеранов своих округов. Впервые проведённое мероприятие стало подарком для многих пенсионеров города.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Совет активной молодёжи «Лига лидеров» постоянно работает с ветеранами. В месячник пожилого человека они побывали у пенсионеров, помогли им по дому.

В октябре прошла традиционная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди молодёжи и ветеранов предприятия. Тема игры в этом году — мировой кинематограф. Участвовали пять команд. По результатам первое место заняла команда молодёжи, второе и третье — ветераны.

Продолжаются экскурсии членов Совета ветеранов «Азота» на предприятие. Бывшие сотрудники посещают цеха, где работали, общаются с коллегами. Нынче впервые была организована экскурсия на «Азот» для представителей городского Совета ветеранов, в рамках которой его активисты смогли не только познакомиться с крупнейшим химическим предприятием региона, но и задать вопросы директору филиала Андрею Семенюку и депутатам-азотчикам.

В честь Дня пожилого человека, ветераны предприятия традиционно получили материальные выплаты.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Всегда приятно говорить слова благодарности старшему поколению. За опыт, накопленные знания и готовность ими делиться с молодёжью. На любом предприятии и в любой сфере помимо инициативы молодых сотрудников нужна жизненная мудрость людей старшего возраста.

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