Водоснабжение микрорайона Гайва восстановлено

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Фото: Yandex.ru

Вчера, 22 октября, около 20:00 завершились работы по восстановлению водопровода на ул. Ново-Гайвинской, 100а. После этого началось заполнение системы водой, сообщают в ООО «Новогор-Прикамье».

Работа насосной станции «Северная» возобновлена в 22:35, в результате водоснабжение в микрорайоне было восстановлено около 23:00.

Напомним, что из-за повреждения стеклопластикового водовода Д700 мм при проведении изыскательских работ 22 октября около 13:00 была приостановлена работа насосной станции «Северная», снабжающей водой микрорайон Гайва.