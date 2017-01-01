Микрорайон Гайва остался без воды из-за аварии на сетях

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Авария случились из-за утечки на магистральном водоводе по ул. Новогайвинская, где теперь приостановлена работа насосной станции «Северная». О чрезвычайной ситуации сообщает пресс-служба администрации Перми.

На место аварии выехала бригада специалистов «НОВОГОРа», которая после выяснения причин незамедлительно приступит к ремонтно-восстановительным работам. Компания организует подвоз воды автоцистерной, прежде всего, в социальные учреждения.

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