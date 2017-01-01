В 2020 году в Прикамье будут созданы антибраконьерские группы Новых охотинспекторов будут привлекать из числа бывших военных, находящихся на пенсии, или ветеранов МВД

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В Пермском крае кабан часто становится добычей браконьеров

Сегодня, 22 сентября, на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого парламента зампред правительства — министр территориального развития Александр Борисов сообщил, что в 2020 году в составе минприроды Прикамья планируется создать две оперативные антибраконьерские группы. Это позволит проводить оперативные выезды на всей территории охотничьих угодий Пермского края и своевременно пресекать нарушения в области охоты.

Министр пояснил, что в 2014—2015 годах в Пермском крае действовали три антибраконьерские группы и зарекомендовали себя как эффективный метод профилактики административных правонарушений и уголовных преступлений в области охраны и использования объектов животного мира.

По словам Александра Борисова, сейчас количество таких правонарушений и преступлений в области охоты снижается. Но краевые власти считают, что это лишь указывает на снижение выявляемости из-за малого количества контролёров. Если административные правонарушения (краевые полномочия) почти всегда доходят до суда, то большинство уголовных преступлений (проходят через МВД) до суда доходят очень редко — в шести из множества случаев. Как иллюстрация: в 2017 году было выявлено 93 преступления, из них только шесть дошли до суда. В 2018 году из 84 преступлений в суд ушли только шесть. В 2019 году аналогично: из 51 преступления до суда дошло только шесть.

«Антибраконьерские группы должны работать в тесном взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов и органами местного самоуправления, вместе выезжать на рейды. Хотя мы понимаем, что это может свести к минимуму все наши потуги, связанные с выявлением браконьеров», — отметил министр.

В состав каждой создаваемой антибраконьерской группы войдут по два охотинспектора. Для их работы в 2020 году будет выделено 5 млн руб. на приобретение необходимой техники. Для каждой антибраконьерской группы в начале 2020 года закупят по одному внедорожнику, лодке, снегоходу и прицепу для перевозки лодки или снегохода. Также каждый охотинспектор получит по GPS-навигатору, средству фотовидеофиксации, форменному обмундированию (летний и зимний комплект) и специальному средству для самообороны. Место дислоцирования антибраконьерских групп будет в Перми, так как из неё удобно доезжать в любую точку края.

Содержание двух оперативных антибраконьерских групп в год составит 2,8 млн руб. На вопрос депутатов, какую зарплату будут получать охотинспекторы, Александр Борисов ответил, что где-то 20—25 тыс. руб.

«Мы понимаем, что в качестве основного дохода это сумма небольшая, поэтому будем привлекать для выполнения этих обязанностей бывших военных, находящихся на пенсии, или ветеранов системы МВД. Может быть, введём систему премий в зависимости от достигнутых показателей», — добавил министр.

Также депутаты предложили предоставить страховку охотинспекторам, рискующим во время работы своей жизнью и здоровьем, и ещё раз обсудить тему взаимодействия охотинспекторов с органами внутренних дел на рабочей группе по вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка в Пермском крае.