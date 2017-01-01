Владельцы медиафасада на ТЦ «Айсберг» подали в суд на администрацию района

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Дмитрий Енцов

ООО «Цифровая наружная реклама» (Казань) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к администрации Ленинского района Перми. Истцы считают, что постановление, подписанное главой районной администрации Александром Козенковым о демонтаже медиафасада, как самовольной конструкции, является незаконным.

Заявление зарегистрировано в суде 21 октября.

Напомним, последнее судебное решение от 10 октября фактически запрещает департаменту экономики и промышленной политики демонтировать медиафасад, но не запрещает это делать районной администрации.