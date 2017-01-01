В Прикамье по сравнению с прошлым годом урожай зерновых уменьшился на 12,8%

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По данным Пермьстата за период с января по сентябрь объём реализации основных сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными организациями снизился по всем пунктам.

Так, зерновых и зернобобовых культур собрано 21 тыс. тонн, пшеницы — 7,6 тыс. тонн, что на 37,4% меньше, чем в прошлом году за этот же период. Сельскими хозяйствами было накопано 13,4 тыс. тонн картофеля — это 24,3% ниже результатов 2018 года. Урожайность овощей открытого и закрытого года снизилась в два раза — 1,9 тыс. тонн.

Прирост наблюдается в животноводстве. Объемы реализации скота и птицы выросло на 4,8%, молока крупного рогатого скота на 3%, а куриных яиц — на 0,8%.