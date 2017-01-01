Новые контракты с возчиками мусора не будут разыгрываться на аукционах

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Новые контракты с возчиками мусора не будут разыгрываться на аукционах. Действующие контракты будут пролонгированы, сообщил депутатам Заксобрания края и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Александр Шицин.

Александр Шицин, и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края:

— Пролонгация контракта на вывоз ТКО целесообразна не менее чем на три года в связи с необходимостью развития инфраструктуры обращения с ТКО. В этой связи проведение новых аукционов может негативно отразиться на сложившейся схеме транспортировки отходов.

По словам чиновника, сейчас срок пролонгации уточняется, но это будет «не менее трёх лет». Также, по словам Шицина, возчики будут иметь дело с «теми же ценами».

Напомним, что по ряду предыдущих аукционов Пермским УФАС был признан факт сговора.