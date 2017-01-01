А сбой и ныне там Аукционы по двум лотам на вывоз мусора могут быть объявлены повторно

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На прошлой неделе в Перми подвели итоги аукционов по всем 11 лотам на вывоз мусора. По двум из них победитель пока не определён: ООО «Пять континентов», предложившее наименьшую цену, не имеет лицензии на обращение с отходами. Таким образом, Дзержинский и Кировский районы Перми, а также Большесосновский, Верещагинский, Карагайский, Нытвенский, Осинский, Очёрский, Сивинский и Частинский районы, Краснокамский и Оханский городские округа пока остаются без возчиков мусора. Торги могут быть объявлены заново.

Фото: Константин Долгановский

На каждый из двух аукционов по лотам №9 (Пермь, 846,4 тыс. куб. м мусора, полигоны ТБО в деревне Софроны и Краснокамске) и №4 («краснокамский куст»; 446,8 тыс. куб. м мусора, полигоны в Краснокамске и Верещагино) было подано по две заявки.

Но ценовое предложение поступило только от одной компании — пермского ООО «Пять континентов». Второй участник торгов не сделал ни одного шага. Как сообщается на сайте госзакупок, по лоту №4 «Пять континентов» снизило цену с 198,5 млн до 191 млн руб.,

а по лоту №9 — с 237,8 млн до 226 млн руб. Но конкурсная комиссия заявку компании отклонила, так как во второй части заявок отсутствовала копия действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности. В результате аукционы признали несостоявшимися, а победителя не выбрали.

По информации «Нового компаньона», участник, который не сделал ни одного шага по лоту №9, направил жалобу в ФАС России. Якобы на площадке для проведения торгов произошёл технический сбой, и компания — ООО «ТД «Экобэст» — не смогла нажать нужную кнопку, чтобы сделать шаг аукциона.

ООО «Пять континентов», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в 2010 году. Основной профиль деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями. В 2017 году компания понесла убыток в 5 тыс. руб. До февраля 2018 года компанию возглавляла Кузнецова Яна Юрьевна. В реестре наиболее крупных организаций, предоставляющих услуги по вывозу отходов на территории города Перми, опубликованном на сайте города, она являлась директором (контактным лицом) ООО «ТД «Буматика», которое в 2016 году было переименовано в ООО «ТД «Экобэст». Бенефициар — Тимур Филимонов.

Итоги девяти из 11 аукционов на вывоз мусора на территории Пермского края были подведены 3 декабря. Так, территорию Перми будут обслуживать пермские компании. ООО «ВМ-Сервис» получит самый дорогой контракт — на 332 млн руб. Его признали победителем как единственного участника торгов на вывоз мусора с территории Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми, Добрянского, Ильинского районов, Хохловки, Сылвы, Новых Лядов. Мусор объёмом 1,4 млн куб. м нужно будет вывозить на полигоны ТБО в Софроны и Полазну. Самый дешёвый контракт стоимостью 84,2 млн руб. получит ООО «Чистый город — МК» (Сергей Панфилов). Компания будет работать в западной части Индустриального района Перми и в пяти поселениях Пермского района и вывезет на полигон в деревне Софроны за год 174,1 тыс. куб. м мусора. Компания «Экол» (Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы Перми, а также Добрянка, Ильинский, Хохловка, Сылва и Новые Ляды) получила контракт на 316 млн руб. Объём отходообразования — 1,5 млн куб. м.

Жалоба в УФАС

Согласно требованию аукционной документации по лоту №7, победителю торгов нужно вывозить мусор общим объёмом 430,9 тыс. куб. м с территории Кунгурского городского округа, Берёзовского, Кишертского, Кунгурского, Ординского и Суксунского районов на полигон в деревне Мыльники (Кунгурский район).

На аукцион поступили три заявки. При этом две из них отклонили из-за предоставления недостоверных сведений относительно максимального размера изображения видеорегистратора. В результате победителем стало пермское ООО «Астронг» (владелец — Денис Бусырев). С обществом заключат контракт по максимальной цене — 144,3 млн руб. ООО «Стройцентр», чью заявку отклонили, направило жалобу в УФАС с требованием допустить их к участию в торгах. Компания утверждает, что они в своей заявке правильно указали «максимальный размер получаемого изображения 7,68 Мпикс», а в графе показателя «максимальное разрешение камеры не хуже 640*480 пикселей» написали «максимальное разрешение камеры 1920*1080 пикселей». Однако УФАС признало жалобу необоснованной.

Свои да наши

Победителю аукциона по лоту №1 (территория Кудымкара, Гайнский, Косинский, Кочёвский, Кудымкарский, Юрлинский и Юсьвинский районы) за год нужно вывезти на свалку в Кудымкаре мусор в объёме 284,5 тыс. куб. м.

На участие в аукционе поступили две заявки — от пермского ООО «ВМ-Транс» и ИП Манакиной Т. А. Так как никто из них во время проведения аукциона не подал ценового предложения, торги признали несостоявшимися. После этого, в соответствии с законом, аукционная комиссия проверила вторые части заявок обоих участников, признала их соответствующими и отдала победу пермскому ООО «ВМ-Транс», которое подало заявку раньше.

Отметим, ООО «ВМ-Сервис» и ИП Манакина также должны получить контракты как единственные участники торгов по лотам №10 и №6 соответственно. «ВМ-Сервис» будет транспортировать мусор с территории Ленинского и Свердловского районов, а также с восточной части Индустриального района Перми и восьми поселений Пермского района на полигон в деревне Софроны. Цена контракта составит 332,5 млн руб., а планируемый объём мусора — 2 млн куб. м. ИП Манакина будет обслуживать территорию Чайковского ГО и Бардымского, Еловского, Куединского, Октябрьского, Осинского, Уинского, Чернушинского районов. Предпринимателю предстоит вывезти за год действия контракта 467,4 тыс. куб. м мусора на полигоны ТБО в Чернушке и посёлке Октябрьском. Цена контракта составит 251,5 млн руб.

Местные компании

Лот №2 с начальной стоимостью 155,2 млн руб. представляет собой 216,3 тыс. куб. м мусора, которые нужно транспортировать с территории Соликамского городского округа, Красновишерского и Чердынского районов на полигон ТБО в Березниках. Заявки подали две соликамские компании — ООО «Эколог-групп» и ООО «Олди-Урал». Они предложили одинаковую цену — 153,7 млн руб. В результате победителем стало ООО «Эколог-групп», подавшее ценовое предложение на 12 минут раньше соперника. «Олди-Урал» — соликамская компания, совладельцами которой, по данным «СПАРК-Интерфакс», являются Дмитрий Усанин, Олег Артемьев (оба — по 20%) и Олег Поляков (экс-глава Соликамского района, 50%). Чистая прибыль в 2017-м — 1,2 млн руб., уставный капитал — 1 млн руб. Директор — Дмитрий Усанин — также является совладельцем доли в «Эколог-групп». В числе собственников компании — Сергей Олегович Поляков, Ирина Рудольфовна Полякова и Олег Артемьев. Прибыль в 2017 году — 5,8 млн руб.

Более интересная борьба произошла по лоту №3 (Александровский район, МО «Город Березники», Кизеловский городской округ) с начальной стоимостью 186,9 млн руб.: в торгах участвовали две березниковские компании. ООО «Босфор» снизило цену на 934,7 тыс. руб., а ООО «Сана-М» — лишь на 1 руб. Директором и собственником ООО «Босфор» является Светлана Газизулина. Бенефициар «Сана-М» — Лидия Симакова. Директор — Дмитрий Тотмин.

В результате победителем стало ООО «Босфор», предложившее наименьшую цену. После того как с этой компанией заключат контракт, она будет обязана за год вывезти 450,6 тыс. куб. м мусора в Березники на полигон ТБО и в Кизел на свалку.

Контракт на 160,2 млн руб. на обслуживание территории Губахи, Чусовского района, а также Лысьвенского, Горнозаводского, Гремячинского городских округов как единственный участник торгов получит МУП «Горнозаводский комбинат благоустройства». Ему предстоит транспортировать 558,4 тыс. куб. м на свалки в Чусовой, Гремячинск и Горнозаводск.

Если ФАС на следующей неделе не подтвердит факт сбоя во время проведения аукциона по лотам №4 и 9, это значит, что торги будут объявлены повторно. Таким образом, официальный возчик мусора в двух районах Перми и 10 муниципалитетах края появится в лучшем случае во второй декаде января.