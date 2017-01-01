Мэрии пока не удалось уговорить перевозчика продолжать обслуживать маршрут до Закамска

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Горадминистрации пока не удалось уговорить перевозчика ООО «Мега-Групп» продолжать обслуживать маршрут №20 («ДДК Кирова» — «Центральный рынок»).

Напомним, перевозчик уведомил мэрию о прекращении обслуживания с 1 декабря.

По словам заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, если этого не удастся, то мэрия будет искать другого перевозчика.