Вопрос повышения тарифа на проезд и введение проездных билетов рассмотрят в первом чтении

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На заседание Пермской городской думы внесены вопросы по повышению тарифа на проезд в общественном транспорте с 20 руб. до 26 руб. и введение системы проездных билетов для нельготных категорий граждан. Они будут рассмотрены в первом чтении.

Поправки к проектам должны быть внесены до 10 января, соответственно, окончательное голосование за них в гордуме состоится не ранее января 2020 года.



Напомним, горадминистрация предложила перенести срок повышения платы за проезд с 1 декабря 2019 года на 1 февраля 2020 года.