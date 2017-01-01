Депутата Илью Кузьмина оставили в СИЗО ещё на месяц

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Фото: Facebook

Ленинский районный суд Перми продлил срок ареста депутату Заксобрания от КПРФ Илье Кузьмину ещё на месяц — до 25 ноября.

Как уточнили в суде, связано это с продлением следствия по делу ещё на месяц — до этой же даты.

Напомним, Илья Кузьмин обвиняется в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ). По версии СКР, Илья Кузьмин сымитировал покушение на самого себя с помощью соучастника, Эдуарда Мельникова, вечером 24 февраля этого года.

Сам Илья Кузьмин вину не признаёт и считает, что на него действительно было совершено покушение из-за неразделённой любви его бывшей подруги.

Как считает следствие, он срежиссировал и сымитировал покушение на самого себя, после чего сообщил об этом в правоохранительные органы. Мотив преступления — поднять собственный имидж в глазах избирателей.

Напомним, 19 сентября Ленинский районный суд оставил Кузьмина до 25 октября.