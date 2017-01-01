Срок уплаты транспортного налога для организаций будет перенесен с 2020 года
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Новые правила уплаты транспортного налога для организаций вступают в силу 1 января 2020 года. Теперь оплатить налог нужно будет не позднее 1 марта, сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.
Требование касается уплаты налога и за 2020 год: организациям необходимо будет оплатить его до 1 марта 2021 года. Авансовые платежи по транспортному налогу по итогам отчётных периодов следует вносить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Для юридических лиц уплата транспортного налога по-прежнему возможна через расчётный счёт организации.
Отметим, что для физических лиц сроки уплаты транспортного налога не изменились: его необходимо оплатить до 1 декабря.
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