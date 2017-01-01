Жилой дом на Куйбышева признан аварийным, участок под ним изымает горадминистрация

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Многоквартирный дом №39 на ул. Куйбышева в Ленинском районе Перми признан аварийным и подлежащим реконструкции. Распоряжение об этом подписала заместитель главы горадминистрации Ольга Немирова.

В документе указано, что также для муниципальных нужд изымается земельный участок площадью 1,7 тыс. кв. м под многоквартирным жилым домом.

Распоряжение действует в течение трёх лет со дня подписания.

Отметим, что двухэтажный дом расположен между корпусом Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера и ТЦ «Алмаз». Согласно данным 2gis, в нём расположены две организации — школа дизайна и салон сувениров и филателистической продукции.