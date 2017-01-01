40% инвестиций в рамках СПИК в России принесли проекты Пермского края

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

На V Пермском инженерно-промышленном форуме рассмотрели меры поддержки промышленности и реализации института СПИК 2.0. Об этом сообщает пресс-служа губернатора Пермского края.

Особенность модернизированного инструмента поддержки СПИК 2.0 в том, что его можно будет заключить не только в сфере промышленности. Важно отметить, что срок заключения контракта для проектов, объём инвестиций которых составляет до 50 млрд руб. включительно, не должен превышать 15 лет, а для проектов, объём инвестиций которых превышает 50 млрд руб., — не более 20 лет. Кроме того, до 2025 года исключено ограничение срока предоставления налоговых льгот.

В итоге в Пермском крае ожидается плановый доход регионального бюджета в размере более 82 млрд руб., а также более 8,5 тыс. новых рабочих мест. Отметим, что сейчас в регионе реализуется 17 СПИКов, с общим объёмом инвестиций более 500 млрд руб.

Как отметил Алексей Учёнов, директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ, всего в России заключено 45 федеральных специальных инвестиционных контрактов, из них Пермский край заключил пять федеральных и 12 региональных: «Эти контракты принесут 1 трлн руб. инвестиций в промышленность, предприятия создадут 21 тыс. новых рабочих мест. При этом пять федеральных СПИК Пермского края — это 40% общего объёма инвестиций».

Специальные инвестиционные контракты можно будет заключать в редакции СПИК 2.0 до 31 декабря 2030 года.