В Пермь приехали шедевры из Кремля Фоторепортаж с уникальной выставки в Пермской художественной галерее

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Фото: Виктор Михалев

В Пермской художественной галерее открылась выставка «Шедевры кремлёвских мастерских». Экспозицию составили драгоценные предметы придворного быта из хранилищ царской казны — всего 64 экспоната, датированных XVII веком. Выставка продлится до середины января 2020 года.

По словам хранителя музеев Московского Кремля и куратора выставки в Перми Александра Чубинского, привезённое из столицы собрание показывает работы всех художников и ремесленников, которые трудились при царском дворе в разных мастерских.

«При первых царях династии Романовых Оружейная палата была не только общегосударственным арсеналом, то есть хранилищем оружия, но и являлась крупнейшей производственной мастерской, в которой помимо оружейников трудились ремесленники и художники самых разных специальностей. Здесь же, в Кремле, были сосредоточены мастерские других придворных учреждений, например, артели серебряных и золотых дел мастеров, иконописцев, кузнецов, ювелиров. Их работы пополняли царские сокровищницы, отправлялись за границу в качестве дипломатических подарков, их посылали в качестве пожалования государственным деятелям. Кремлёвские мастера обеспечивали всем необходимым царскую семью, выполняли частные заказы. Таким образом, они формировали вкусы общества своего времени», — рассказал Александр Николаевич на открытии выставки.

В XVII веке кремлёвские мастерские переживали этап расцвета. С того времени сокровищницы Кремля пополнялись предметами роскоши вплоть до времени реформ Петра Великого. На выставке можно увидеть и посуду, и элементы парадной сбруи, и драгоценное шитьё на итальянских тканях, и сабли с эфесами, усеянными драгоценными камнями, и ружья, украшенные инкрустацией из слоновой кости, и церковную утварь. Большая часть предметов — из запасников Кремля, зрителям, как правило, не доступным.

Как заметила директор департамента издательской деятельности и специальных программ Музеев Московского Кремля Елена Миловзорова, выставка готовилась специально для Перми. «Пермь ассоциируется у нас с деревянной скульптурой, с иконописью. Поэтому в экспозиции нам хотелось сделать акцент на московской школе иконописи, чтобы познакомить зрителей с её уникальными особенностями», — рассказала Елена Борисовна.

В XVII веке иконописцы служили в Оружейной палате Кремля. По словам старшего научного сотрудника музеев Московского Кремля Ольги Цициновой, иконописная мастерская имела чёткий штат. «Несколько иконописцев работали постоянно и за свою работу получали жалованье. Для больших работ создавалась артель, в которую приглашались кормовые иконописцы — временные работники. Имена всех жалованных иконописцев нам известны», — заметила Ольга Александровна.

Так, среди «Шедевров кремлёвских мастерских» — работа прославленного московского иконописца Симона Ушакова, который руководил Оружейной палатой в 1670-е годы. На доске — изображение Фёдора Стратилата, который был святым патроном царя Фёдора Алексеевича. Икона была написана в 1676 году, в год его восшествия на престол, для Баговещенского собора и находилась в иконостасе напротив царского моленного места.

Шедевры кремлёвских мастерских

Фото: Виктор Михалев

Выставку будет сопровождать программа для школьников. Для всех юных любителей искусства проведут познавательные мастер-классы, а для питомцев детских домов — конкурс рисунка. Лучшие работы составят выставку и первого июня 2020 года будут экспонированы в Оружейной палате Московского Кремля