В центре Перми собираются установить ещё одну скульптуру

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В общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение об установке скульптурной композиции в центре Перми. По данным администрации Перми, инициаторы хотят увековечить таким образом память династии Каменских. Скульптурная композиция в их честь будет состоять из часовни с памятным крестом на постаменте. Крест создан в начале XX века. Предполагаемое место установки — по адресу ул. Екатерининская, 224, к 1.

Основатели династии Фёдор и Григорий Каменские занимались перевозками грузов и пассажиров по рекам Волго-Камского бассейна и Сибири. Им принадлежало «Товарищество пароходства и транспортирования грузов Ф. и Г. Братья Каменские». Кроме того, со временем представители Каменских стали крупными промышленниками, им принадлежали металлургические, литейные и текстильные предприятия по всей Российской империи. Значительные средства они жертвовали на благотворительность и нужды Церкви.