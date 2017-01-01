Власти Перми планируют, что в следующем году почти половина пассажиров будет ездить по безналу

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По словам начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, в планах на 2020 год стоят показатели: за наличный расчёт в общественном транспорте будут ездить 52% пассажиров, 48% — за безналичный.

При этом власти ожидают, что только 8% из них будут оплачивать проезд банковской картой, а 40% — по проездным и транспортным картам.



По итогам 2021 года власти ожидают, что наличным способом оплачивать проезд будут 40% пассажиров, по итогам 2022 года — 20%.



Напомним, ожидается, что с 1 июля 2021 года в автобусах и трамваях будут установлены валидаторы и полностью исчезнут кондукторы.