Власти Перми планируют убрать кондукторов из автобусов к июлю 2021 года Департамент транспорта подготовил очередной проект контракта с перевозчиками

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Фото: Константин Долгановский

С 1 июля 2021 года в автобусах, работающих на городских маршрутах, планируется полностью заменить кондукторов на валидаторы. Об этом объявил начальник департамента транспорта Анатолий Путин 4 октября в Пермской торгово-промышленной палате на встрече с перевозчиками, посвящённой проекту будущих контрактов в рамках новой транспортной модели.

При этом городские власти ещё смягчили требования к обновляемому подвижному составу для перевозчиков, которые выиграют будущие аукционы в рамках новой транспортной модели.

По словам Путина, при «входе в контракт» перевозчик обязан иметь автобусы, эксплуатируемые не более 12 лет, с классом двигателя «евро-3» и полунизкопольные, оборудованные видеокамерами и покрашенные «в цветах заказчика» (то есть красно-белыми). Минимум 20% парка должно работать на газомоторном топливе.

Что касается самых жёстких требований, то полностью низкопольными, класса «Евро-5», с кондиционерами, оборудованными системой учёта входа и выхода пассажиров, к концу 2020 года (ранее предполагалось, что все показатели должны быть к началу года, — прим.) должно быть 25% парка, к концу 2021-го — 39%, 2022-го — 46%, 2023-го — 53%, 2024-го — 60%.

При этом к концу 2024 года половина всего автопарка должно работать на газомоторном топливе.

Так как с 1 июля 2021 года в автобусах не будет кондукторов, то с этого числа в каждом автобусе должно быть по два стационарных валидатора.

«С этого момента план по выручке будет помесячный и варьироваться в зависимости от сезонов», — отметил Путин.

По словам директора ООО «А-тур-транс» Александра Богданова, выручка с этого момента упадёт в любом случае, так как власти с этого момента снизят нормативы финансовых затрат перевозчиков.

Перечень лотов будет сформирован к 15 ноября. Сумма контракта не превысит 750 млн руб. (но не более 150 млн руб. в год). Количество автобусов на лот не будет превышать 20 шт.

Первые торги планируется объявить 10 декабря, с 20 января 2020 года — заключение контрактов, и с 1 февраля — начало работы на маршруте.

По словам Путина, по проекту, в будний день на линию по всем маршрутам должны выходить 760 автобусов.

Перевозчики в целом позитивно встретили послабления к техтребованиям. Тем не менее считают, что власти занижают финансовые затраты перевозчиков.

По словам Александра Богданова, только установка кондиционера обойдётся в 400 тыс. руб.:

«Допустим, у меня низкопольные автобусы, но без кондиционеров. Придётся либо закупать новые, либо реконструировать ради кондиционеров, а этого производитель не предусмотрел».

В качестве примера перевозчики объяснили, что власти «закладывают» в расходы зарплату водителя в размере 35 тыс. руб. в месяц без изменений до 2024 года включительно.

По словам перевозчика Эдуарда Мирзамухаметова, новые контракты не меняют правил игры: так как в них фактически заложена низкая рентабельность, то перевозчики всё равно будут вынуждены «гоняться» и за наполняемостью, и за километражом.