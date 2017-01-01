В РЖД подтвердили намерение запустить скоростной электропоезд Пермь — Екатеринбург

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Фото: Игорь Катаев

ОАО «РЖД» подтвердило планы по запуску скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Пермь — Екатеринбург — Пермь. Запуск маршрута намечен на декабрь.

Об открытии маршрута в рамках Пермского инженерно-промышленного форума рассказал заместитель начальника Свердловской железной дороги Артём Панов.

Напомним, два новых маршрута скоростного электропоезда «Ласточка» могут быть открыты уже в следующем году. ОАО «Российские железные дороги» и краевой минтранс рассматривают возможность открытия направлений: Пермь — Краснокамск — Пермь и Пермь — Чусовой — Пермь.

Отметим, в Пермском крае поезда «Ласточка» курсируют с 1 ноября 2018 года в двух направлениях — из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы.