Краевой кинофестиваль «Радуга Прикамья — 2019» объявил приём работ участников

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Открыт приём работ в конкурсную программу кинофестиваля пермских кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья — 2019». В этом году фестиваль пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в киноцентре «Премьер», сообщает оргкомитет фестиваля.

Жюри фестиваля выберет лучшие фильмы в номинациях: игровой фильм, документальный фильм, фильм малой формы (клипы, мультфильмы), корпоративное видео (корпоративный фильм, рекламный ролик). Во всех номинациях победители получат ценные призы, сувениры и дипломы.

В конкурсе могут принять участие фильмы, созданные не ранее 1 сентября 2018 года, не принимавшие участия в предыдущих фестивалях «Радуга Прикамья», авторы которых постоянно проживают в Пермском крае.

Кроме того, на кинофестивале «Радуга Прикамья — 2019» пройдёт открытый для слушателей питчинг кинопроектов. К участию принимаются малобюджетные игровые и анимационные кинопроекты студентов Пермской киношколы с подготовленным сценарием и хронометражом до 15 минут.

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