Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 18 октября
Революция продолжается. В краевом центре открыли движение транспорта на участке улицы Революции.
Бульвар соцветий. На бульваре Советской Армии в следующем году забьют фонтаны, зацветут астры, нарциссы и тюльпаны.
Геннадий Сторожев: Субсидии перевозчикам лучше тратить на обновление автобусного парка. Беседа с депутатом гордумы от КПРФ Геннадием Сторожевым.
Докажи признание делом. 100 самых талантливых школьников получили премию главы города «Золотой резерв».
Геология — это любовь на всю жизнь! Геологическое объединение «ЮГП» Дворца детского (юношеского) творчества отмечает 35-летний юбилей.
Город слышит — город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.
Состояние — ненормативное. Активисты проверили содержание многоквартирных домов в Перми.
На лёд приглашаются. Пермяки могут стать участниками Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд
Старшее поколение: знать, понимать, уметь. О льготах и компенсациях.
Афиша избранное. Куда пойти с 18 по 25 октября. На этой неделе пермяков ждёт масса интереснейших событий: несколько художественных выставок, многочисленные открытые лекции и концерты.
Экскурсии в октябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.
Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
Уважаемые читатели! Читайте газету «Пятница» на сайте газетапятница.рф и группе во «ВКонтакте».