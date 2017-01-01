Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 18 октября

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Пятница №37

Революция продолжается. В краевом центре открыли движение транспорта на участке улицы Революции.

Бульвар соцветий. На бульваре Советской Армии в следующем году забьют фонтаны, зацветут астры, нарциссы и тюльпаны.

Геннадий Сторожев: Субсидии перевозчикам лучше тратить на обновление автобусного парка. Беседа с депутатом гордумы от КПРФ Геннадием Сторожевым.

Докажи признание делом. 100 самых талантливых школьников получили премию главы города «Золотой резерв».

Геология — это любовь на всю жизнь! Геологическое объединение «ЮГП» Дворца детского (юношеского) творчества отмечает 35-летний юбилей.

Город слышит — город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

Состояние — ненормативное. Активисты проверили содержание многоквартирных домов в Перми.

На лёд приглашаются. Пермяки могут стать участниками Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. О льготах и компенсациях.

Афиша избранное. Куда пойти с 18 по 25 октября. На этой неделе пермяков ждёт масса интереснейших событий: несколько художественных выставок, многочисленные открытые лекции и концерты.

Экскурсии в октябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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